OVP, ekonominin büyümesini amaçlarken 3 yıllık programdır

05 Eylül 2024 09:43 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:52

Türkiye'de ekonomide 3 senelik gidişatı belirleyen Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanıyorken gündemde OVP nedir, ne demek yer aldı.

2025-2027 senelerini kapsayan Orta Vadeli Program bugün açıklanıyor. Önümüzdeki üç yılın ekonomi planı belli olacakken OVP açıklandı mı 2024-25 araştırıldı. Cevdet Yılmaz herkesin beklediği konuyla ilişkin açıklamada bulunacak. OVP nedir, maddeleri nedir gibi soruların cevabı haberimizde yer alıyor.

OVP NEDİR, NE DEMEK?

5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamakta.

Orta Vadeli Program, ekonomik, çevresel hedefleri belirleyen ve amaçlara ulaşmak için izlenecek olan politikaların ele alındığı 3 yıllık programdır.

OVP AMACI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Temel amacı Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyümesini sağlamaktır.

Ekonomik büyümeyi sağlamak ve sürdürmek, Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek, İstihdamı artırmak, Yoksulluğu azaltmak, Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi yaygınlaştırmak, Çevreyi korumak gibi içerikleri kapsar.

OVP'nin içerdikleri arasında yer alanlar şöyle:

Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası

Çeşitli alanlarda tutarlı amaç, politika ve öncelikler seti

Makro politikalar, temel gelişme eksenleri ve ana sektörler

Üç yıllık dönemdeki öncelikler ve uzun vadeli amaçlar

Dinamik ve her yıl güncellenen yapı

OVP AÇIKLANDI MI 2024-25?

Orta Vadeli Program açıklanıyorken Yılmaz'ın ilk sözleri şöyle oldu:

"OVP hazırlık sürecimizden bahsedip, son bir yıla dair değerlendirmelerimizi paylaşacağım. Makro ekonomi politikaları belirlemek, gelir gider tahminler, bütçe dengesi ve borçlanma durumunu ele almaktır. OVP'de üç yıllık döneme ilişkin makroekonomik politika çerçevesi ve hedefler ile öncelikli reform alanları ve takvimi yer almaktadır. OVP, merkezi yönetim bütçesinin hazırlık sürecini başlatmaktadır. Ülkemizde siyasi belirsizlikler ortadan kalkmış, seçimsiz döneme girilmiştir. Politika belirsizliklerini ortadan kaldırmış olduk. "