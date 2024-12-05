Öyle Bir Geçer Zaman Ki Murat karakterinin kim olduğu sosyal medyada konuşuldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Aralık 2024 13:43 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:49

Yıllar önce televizyon ekranlarında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi dönemine damga vurmuştu. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile seyircileri ekranlara kilitleyen dizide yer alan Murat karakterini yeniden gündeme geldi.

Farah Zeynep Abdullah​ ve Serhat Osman Karagöz'ün dizide yer alan bir sahneyi canlandırmaları sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan video sonrasında Murat​ karakterini kimin oynadığı merak konusu olmuştu. İkilinin videosu beğeni topladı. ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ MURAT KİM? Kanal D​ ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde yer alan Murat karakteri bir dönem oldukça konuşulmuştu. Dizide Murat karakterini Serhat Osman Karagöz oynadı. SERHAT OSMAN KARAGÖZ KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNAD? 4 Aralık 1988 senesinde dünyaya gelen isim tiyatro ve sinema alanında çalışmalar yaptı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olmasının ardından İstanbul Güzel Sanatlar Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almasının ardından BKM'de de oyunculuk yaptı. Sosyal medyada fenomen olan Pucca isimli yazar Selen Pınar Işık ile 2015 senesinde evlenmişti. 2017 senesinde oğulları olan çift 2018 yılında ayrıldı. İlgili Haberler Farah Zeynep Abdullah, "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi