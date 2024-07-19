Oyun sektörü durdu! Valorant, EA, Steam, Minecraft çöktü ancak oyun sunucularında sorun yaşanmıyor

19 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:22

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Her geçen gün artan internet kullanıcıları, pek çok sorunla karşı karşıya gelmekte. Ancak bu sefer dünya çapında sorunlara yol açan bir sorunla karşı karşıyayız.

Türkiye de olmak üzere dünyada pek çok ülkede bir şirketin güncellemesi başarısızlıkla sonuçlandı ve bu nedenle uçuşlar ertelendi, sağlık sistemi çöktü ve oyuncular oyunlardan uzak kaldı.

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Valorant oyununun sistem kısmında sorunlar yaşansa da sunucularda oyun oynanabiliyor.

EA VE STEAM DE ÇÖKTÜ

Oyun sağlayıcılar arasında öne çıkan Steam ve EA'de de benzer sorunlar devam etmekte.

MINECRAFT ÇÖKTÜ MÜ?

Minecraft sunucularına ulaşım problemi yaşanmazken yeni kayıtlar ve modlarda problemler yaşanmakta.

CrowdStrike kullanan pek çok şirkette bu sorunlar devam edebilir.