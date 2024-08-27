Özata Denizcilik, OZATD hisse koduyla katılım endeksine uygun olarak talep topluyor

27 Ağustos 2024 09:47 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:00

Sermaye Piyasa Kurulu geçtiğimiz hafta 2 şirketin başvurusunu onayladı. Halka arz takvimini yakından takip edenler ise Özata Denizcilik hangi bankalarda var merak ederken tahmini lot miktarı da duyuruldu.

ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

105,00 TL'den satışa çıkacak olan hisse katılım endeksine uygun olurken T1-T2 bakiye kullanımına uygun değil. Tamamen bireysele eşit dağıtım olurken açıklık oranı %18,71 oldu.

Arz iskontosu %35 olurken büyüklüğü 1,4 Milyar TL olarak belirlendi.

Fonun kullanım yerleri şöyle:

%40-45 Finansman giderlerinin azaltılması, %20-25 Üst yapı ve alt yapı yatırımları, %15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımı ve %15-20 İşletme sermayesi.

OZATD HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

27-28-29 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan hisse eşit dağıtım yaparken sürecin sona ermesiyle beraber borsada işlem görmeye başlayacak.

KAP'ta yer alacak olan sonuçlarla beraber BİST işlem tarihi de belli olacak.

ÖZATA DENİZCİLİK KAÇ LOT VERİR 2024?

KAP'a sonuçlar henüz bildirilmezken tahmini miktar şöyle:

300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL)

700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL)

OZATD HANGİ BANKALARDA VAR?

Hisseyi almak isteyenler Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilirken 105 TL'den satışa çıkıyor.

Şirket, OZATD koduyla Yıldız Pazar'da yer alacak.