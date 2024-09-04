Özata Denizcilik yarın Yıldız Pazar'da 105 TL'den işlem görmeye başlıyor

04 Eylül 2024 16:52 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:59

Özata Denizcilik halka arzının talep toplama işlemlerini tamamlamasıyla beraber borsada işlem göreceği tarihe dair açıklama bekleniyordu. Kamuoyu Aydınlatma Platformunda yer alan sonuçlara göre OZATD işlem görme tarihi belli oldu.

105 TL'den satışa çıkacak olan OZATD hissesinin yatırımcıları halka arz sonuçlarını beklerken KAP'ta yayımlandı.

Sonuçların açıklanmasıyla beraber işlem görme tarihi de netleşmiş oldu.

ÖZATA DENİZCİLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Açıklanan halka arz sonuçlarının ardından işlem görme tarihi 5 Eylül olarak belirlendi.

105 TL'den 27-28-29 Ağustos tarihlerinde talep toplayan hisse katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

OZATD HİSSE KAÇ LOT VERDİ?

Açıklanan sonuçlara göre Özata Denizcilik hissesinde kişi başına 1155 TL değerinde olan 11 lot düşerken 618 bin 855 kişi katılım sağladı.

HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

KAP'ta yer alan bilgilendirme metni şöyle yayımlandı:

"Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Özata Denizcilik") paylarının halka arzında 27-28-29 Ağustos 2024 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 13.350.000 TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Özata Denizcilik paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,67 katı 17.854.274 TL nominal değerli talep ve yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 5,04 katı 33.668.897 TL nominal değerli talep toplanmıştır.

Toplam halka arz büyüklüğünü yaklaşık 3,86 katı 51.523.171 TL nominal değerli talep toplanmıştır. Özata Denizcilik’in paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.401.750.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Özata Denizcilik’in 13.350.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 618.855 adet yurt içi bireysel yatırımcıya ve 93 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 618.948 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Halka arza ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır."

ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA VAR?

OZATD kodu ile satışa çıkan hisse eşit dağıtım yaparken Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile alınabilecek.