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Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınav tarihi belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 12:22 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:24
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınav tarihi belli oldu

ÖGG 112.Dönem Temel Eğitim ve 88.Yenileme Eğitimi sınavının tarihi merak konusu oldu. Özel Güvenlik Sınavı, EGM’ye bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından aralık ayında gerçekleştirilecek.

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav takvimi bekçi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖGNET üzerinden erişim sağlayabilecek.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi sınavı, 15 Aralık Pazar günü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak.

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınav tarihi belli oldu - 1. Resim

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL SORGULANIR?

Özel Güvenlik sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerine ÖGNET üzerinden erişim sağlayacak.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN NE GEREKLİ?

Adaylar, EGM internet sitesinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodlarını sisteme girerek sonuca erişecek.

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Kaynak: TGRT Haber

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