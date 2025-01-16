Özel okullarda ders kitabı ücretsiz mi olacak? MEB'den yeni düzenleme

16 Ocak 2025 09:56 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:08

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni mevzuat sonucunda önümüzdeki eğitim öğretim döneminde veliler, "ders kitabı" olarak geçen kitaplara ücret ödemeyecek. Ders kitabı ödemeleri devlet okullarında olduğu gibi olurken veliler ders kitabının özel okullarda ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Devlet okullarında ders kitapları ücretsiz olarak veriliyor. Özel okullarda ders kitabı olarak verilen kitaplar öğretmen önerisi olurken bazen veliler zorluk yaşayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni düzenleme ile bu sorun çözülüyor. Özel okullarda da bakanlık tarafından verilen ücretsiz ders kitaplarından işlenecek.

ÖZEL OKULLARDA DERS KİTABI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere verilen yardımcı kitapları ve farklı kaynaklar yerine ders kitaplarını öncelik olarak görüyor. Bu nedenle ders kitapları devlet okullarında ücretsiz dağıtılırken özel okullarda da süreç böyle işleyecek.

Özel okullarda ders kitaplarıyla ilgili yeni düzenleme geldi. Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının olması zorunluluğu 2024-25 eğitim öğretim yılında getirilmişti.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e bir farklı madde daha yer aldı. Buna göre özel okullarda ders kitabı için velilerden herhangi bir ücret alınmayacak.

ÖZEL OKULLARDA KİTAP ÜCRETİ ALINACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre özel okullarda bakanlık tarafından ücretsiz olarak dağıtılan kitaplar yer alacak. Okullarda ücretsiz dağıtılan kitapların olup olmadığına dair denetim yapılırken ders kitabı için velilerden ücret alınıp alınmayacağı konusunda da denetim yapılacak.