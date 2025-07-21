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 | Hüseyin Bahcivan

Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiliyor mu?

2025 YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin tercih heyecanı başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih işlemlerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştirecek. Tercih dönemine sayılı günler kala öğrenciler tarafından özel üniversitesinden devlet üniversitesine geçiş var mı, yok mu sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

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Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiliyor mu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 12:41

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin üniversite tercih telaşı başladı. Milyonlarca öğrenci tarafından üniversite tercihleri önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Tercihlerin yakınlaşmasıyla birlikte öğrenciler özel üniversiteden devlet üniversitesine geçilip geçilmediğini araştırmaya başladı.

Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiliyor mu?

ÖZEL ÜNİVERSİTEDEN DEVLET ÜNİVERSİTESİNE GEÇİLİYOR MU?

Özel üniversiteden devlet üniversitesine belirli koşullar sağlandığında geçiş yapılabiliyor. Geçiş yapmak için iki ayrı yöntem bulunuyor. İlk yöntemde öğrenciler YKS sınavından aldığı puanla başka bir üniversiteye geçiş yapabiliyor. İkinci yöntemde ise en az iki yarıyılı başarıyla tamamlamak gerekiyor. Üniversite not ortalaması yüksek olan öğrenciler, nakil başvurusu yaparak üniversite değiştirebiliyor.

Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiliyor mu?

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 YKS tercih işlemleri 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler T.C. Kimlik Numaralı ve şifreleri ile işlemlerini tamamlayabilecekler.

Konuyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
#ösym
#yks sonuçları
#yks
#Üniversite Tercihleri
#Özel Üniversite
#Devlet Üniversite
#Aktüel
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