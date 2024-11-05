Özel Yetenek Sınavı 2024 ÖZYES ek tercihleri başladı

05 Kasım 2024 10:17 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:26

ÖSYM’nin, spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlediği 2024 Özel Yetenek Sınavı'nın 2024 ÖZYES merkezi yerleştirmeleri ardından ek tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından BESYO tercih takvimi duyuruldu.

ÖSYM 2025 sınav takvimi merakla bekleniyor: 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

ÖSYM 2025 sınav takvimi merakla bekleniyor: 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

BESYO ek tercih​ sürecinin detayları belli oldu.

Merkezî yerleştirmede öğrenci adayları, yükseköğretim programlarına; aldıkları puanları, yükseköğretim programları ile ilgili yaptıkları tercihleri ve bu programların kontenjan koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirildi.

BESYO tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı elde eden adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024​ tarihleri arasında tamamlanırken, BESYO’da ortaya çıkan boş kontenjanları ve taban puanları ek tercih dönemini bekleyen adayların yoğunlaştığı konulardan oldu.

2024 ÖZYES EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan son duyuruya göre, 2024 ÖZYES yani 2024 Özel Yetenek Sınavı Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 5 ile 8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 05 - 08 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2024-ÖZYES ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

ÖZYES Ek Tercih Ekranı İçin Tıklayın…