Özgür Özel’in tehdit ettiği Başsavcı Akın Gürlek kimdir?

02 Kasım 2024 14:33 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 14:47

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve yargıyı hedef alan sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tepki veridi. Tartışmaların ardından Başsavcı Akın Gürlek, Google aramalarında üst sıralara çıktı.

Esenyurt Belediye Başkanı​ Ahmet Özer,PKK/KCK​ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasından ardından tutuklandı.

CHP Genel Başkanı​ Özgür Özel ise soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve yargıyı hedef alan açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel'in yargıyı hedef sözlerine tepki göstererek hâkimlerin görevlerinde bağımsız olduklarının altını çizdi.

Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.



Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir.… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 31, 2024

BAŞSAVCI AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Başsavcı Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Akın Gürlek, mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıdır.

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Nisan 2021 kazandığı terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.

Gürlek, 2 Haziran 2022 tarihinde ise Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.

2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Akın Gürlek, Evli ve 1 çocuk babasıdır.