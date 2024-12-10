Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran’ın neden öldüğü merak ediliyor

10 Aralık 2024 16:29 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:41

Modern tıbbın filozofu olarak tanınan Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran uzun zamandır tedavi gördüğü kemik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Doktorluk ve televizyonculuk alanlarında önemli başarılar elden hayat mücadelesi ile birçok kadına ilham kaynağı olan, Dr. Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti.

Özlem Cankurtaran’ın neden öldüğü ise araştırılıyor.

ÖZLEM CANKURTARAN NEDEN ÖLDÜ?

1999 yılı itibariyle kemik hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi görmüştür.

Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Cankurtaran, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle de kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Ölümü, tıp​ camiası ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

ÖZLEM CANKURTARAN KİMDİR?

Özlem Cankurtaran, 1960'da Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Özlem Cankurtaran'dır.

Cankurtaran, Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Yedikule Göğüs Cerrahisi'nde ihtisas yaparak alanındaki bilgisini derinleştirmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kimya Bölümü'nde Fizikokimya profesörlüğü unvanını elde ederek, akademik dünyada da önemli adımlar atmıştır​.