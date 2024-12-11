Özlem Cankurtaran'ın cenaze töreni ne zaman? Modern tıbbın filozofu Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

11 Aralık 2024 09:15 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:15

Modern tıbbın filozofu olarak bilinen Özlem Cankurtaran, 10 Aralık Salı günü uzun süredir mücadele ettiği kemik hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Bunun üzerine Cankurtaran’ın sevenleri cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı.

Çaba Derneği Onursal Başkanı Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran, tıp dünyasında önemli bir konumda olmasının yanı sıra televizyon programlarıyla da geniş bir kitleye ulaşmıştır. Balçiçek İlter ile Dr. Özlem Cankurtaran programının sunuculuğunu üstlenen Cankurtaran’ın, uzun süredir kemik hastalığı ile mücadele ettiği biliniyor. ÖZLEM CANKURTARAN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE? Çaba Derneği, Göğüs Cerrahı Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran'ın vefat haberini sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden duyurdu. Cankurtaran, 10 Aralık 2024 Salı günü hayatını kaybetti. Özlem Cankurtaran’ın cenazesi 12 Aralık Perşembe günü Zincirli Kuyu Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. ÖZLEM CANKURTARAN NEDEN VEFAT ETTİ? Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, 2024 yılının aralık ayında hayatını kaybetti. Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı ve ailesindeki sağlık sorunları ile kamuoyunun dikkatini çekmişti. İlgili Haberler Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran’ın neden öldüğü merak ediliyor