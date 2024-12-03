Özlem Gürses kimdir? Ebru Baki'nin yerine geçti

03 Aralık 2024 11:55 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 12:05

Ebru Baki'nin sunduğu Para Politika programının yeni sunucusu belli oldu. Baki, uzun süre ekranlarda yer alırken Sözcü TV'den ayrılarak yeni yerine geçti. Baki'nin koltuğuna ise Özlem Gürse geldi.

Sözcü TV ekranlarında yayınlanan Para Politika programının sunucusu değişti. Baki'nin ayrılması üzerine Özlem Gürses geldi.

Seyirciler ise Gürses'in daha önce çalıştığı kanalları araştırmaya başladı.

ÖZLEM GÜRSES KİMDİR, HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Özlem Gürses, hafta içi her sabah saat 8.45'te Sözcü TV ekranlarında Para Politika programını sunuyor. 18 Ağustos 1970 senesinde Ankara​'da doğdu.

İlköğretim ve lise öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde bitiren isim ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü kazandı.

ODTÜ Mimarlık Bölümü’ne yatay geçiş yapan Gürses, evli ve 1 çocuğa sahip. ATV Haber Merkezi’nde muhabir olarak kariyerine başladı ve Star’da Gece Hattı ve Kırmızı Koltuk’la devam etti.

EBRU BAKİ NEREDE, HANGİ KANALA GEÇTİ?

Ebru Baki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız. En kısa zamanda buluşmak dileği ile" açıklamasını yapmıştı. Ardından ise yeni kanalını duyurdu.

Baki, TV100 ekranlarında ekonomi programı sunmaya devam edecek.