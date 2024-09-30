ÖZYES BESYO tercih tarihleri duyurulmadı

30 Eylül 2024 15:54 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:56

Özel Yetenek Sınavı adayları ÖZYES tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. BESYO adaylarının parkur sınav süreci 20-26 Ağustos aralığında gerçekleşmişti.

Özel Yetenek Sınavı 20 Ağustos'ta yapılmaya başlamıştı. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavlar sonrasında ÖZYES tercihlerinin ne zaman olacağı gündeme geldi.

Öğrenciler 26 Ağustos tarihine kadar parkur sınavlarına katılım sağladı.

ÖZYES BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

20 - 26 Ağustos aralığında yapılan yetenek sınavlarının ardından tercihlerin başlayacağı tarih gündeme geldi. Henüz BESYO tercih tarihi duyurulmazken ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ekim ayında sürecin başlamasının ardından tercih işlemlerine dair bilgilere haberimizde yer vereceğiz.

BESYO TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Merkezi yerleştirme sisteminde adaylar programlara kontenjan durumuna göre ÖSYM tarafından yerleştirilecek. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile tercih yapacak olan adaylar en fazla 24 yer tercih edebilecek.

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda bulunan Tablo-3'teki ön lisans ve Tablo-4'teki lisans programlarına yerleşmeye hak kazanana adaylar tercih yapabilecek.

YP'ye göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama olacak. En yüksek YP olan adaylardan başlayacak ve tercih sırasına göre yerleştirme işlemleri tamamlanacak.