ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı! BESYO ek tercih kayıtları ne zaman?

14 Kasım 2024 16:40 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:43

14 Kasım Perşembe günü ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan ÖZYES BESYO ek tercih sonuçlarının ardından öğrenciler kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı.

2024-ÖZYES ek yerleştirme​ tercih işlemleri 8 Kasım Cuma günü saat 23.59'a kadar alınıyordu. Tercih sürecinin sona ermesiyle beraber bugün sonuçlar erişime açıldı.

Adaylar ise üniversite kayıt tarihinin açıklanmasını bekliyordu. Öğrenciler, belirtilen süre içerisinde kazandığı üniversiteye kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

ÖZYES EK YERLEŞTİRME TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN 2024?

14 Kasım Perşembe günü erişime açılan sonuçlar sonrasında kayıt tarihi de belli oldu. Programa kayıt olma hakkı kazanan adaylar 19-25 Kasım 2024​ aralığında kayıtlanma işlemlerini gerçekleştirecek.

ÖZYES EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün ÖSYM tarafından ek yerleştirme sonuçları ilan edildi. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sonuçlara ulaşabilecek.

"2024 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Kasım 2024 tarihinde saat 16.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir."

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