ÖZYES sınav sonuçları ÖSYM sonuç sitesinden öğreniliyor

19 Eylül 2024 10:15 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:20

Spor Bilimleri özel yetenek sınavları sonuçları 19 Eylül itibarıyla erişime açıldı. Sınava giren adaylar heyecanla tercih ve yerleştirme sonuçlarını bekliyordu.

2024-2025​ öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavına giren adaylar, BESYO ÖZYES sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu.

Sonuçlardan sonra tercih tarihleri de gündeme geldi.

ÖZYES SINAV SONUÇLARI​ AÇIKLANDI MI?

ÖZYEŞ sınav sonuçları bugün erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlığımızca merkezî olarak yapılan 2024 Özel Yetenek Sınavı’nın (ÖZYES) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

SONUÇLAR NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava giren adaylar ÖSYM sonuç sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecek.