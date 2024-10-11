ÖZYES BESYO sonuçları açıklandı, adayların ne zaman kayıt yaptıracağı duyuruldu

11 Ekim 2024 11:04 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 11:37

YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları 11 Ekim günü ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği BESYO sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıtlar ne zaman, nasıl yapılacak gündeme geldi.

ÖSYM bugün ÖZYES yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Heyecanla beklenen sonuçlar bugün açıklanırken kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağı da araştırıldı.

Adaylar ilgili üniversitelere 15 Ekim itibarıyla kayıt yaptırabilecek.

ÖSYM BESYO ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından bugün 10.00'da yapılan duyuruya göre yerleştirme sonuçları​ açıklandı. Duyuru şöyle oldu:

"2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BESYO ÖZYES KAYITLARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

Bugün açıklanan sonuçlara göre hak kazanan adaylar 15 - 21 Ekim aralığında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştikleri programın bağlı olduğu üniversitelere müraacat ederek kayıt işlemleri tamamlanacak.