ÖZYES BESYO tercihlerinin eylül ayı sonunda açıklanması bekleniyor

19 Eylül 2024 10:28 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:08

2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı 20 Ağustos tarihinde başlamıştı. Sınav sonuçlarını bekleyen adayların beklediği duyuru geldi. ÖSYM, ÖZYES sonuçlarını bugün açıkladı ve adaylar tercihlerin ne zaman alınacağını bekliyor.

Spor Bilimleri'nde okumak isteyen öğrenciler için uygulanan ÖZYES sınavı 20-26 Ağustos aralığında uygulandı.

Sınav sonuçlarının 19 Eylül günü erişime açılmasının ardından tercih işlemleri ne zaman başlayacak merak ediliyor.

ÖZYES BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

2024 yılında 20-26 Ağustos aralığında yapılan özel yetenek sınavlarının sonucu bugün açıklandı.

ÖSYM tarafından şu an için tercihler hakkında bir açıklama bulunmuyor. Eylül ayı içerisinde tercih işlemlerinin başlaması tahmin ediliyor.

BESYO TERCİH İŞLEMLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile tercih yapacak. En fazla 24 tercih yapılabilecek ve tüm hepsini kullanmak zorunlu değil.

2024-YKS kapsamında 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Tablo-3'teki ön lisans ve Tablo-4'teki lisans programlarına; ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yerleşen adaylar da 2024-ÖZYES için tercih yapabilecekler.

BESYO EK YERLEŞTİRME VAR MI, NE ZAMAN?

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildiriliyor. 2024-ÖZYES merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olmayacak. Ek yerleştirme ücreti ise 80,00 TL olarak belirlendi.