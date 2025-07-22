Ozzy Osbourne kimdir öldü mü? Black Sabbath'ın solisti hayatını kaybetti

Dünyaca tanınan İngiliz rock grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne’nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Osbourne’nin kariyeri ve neden öldüğü ölümünün duyurulmasının ardından merak konusu oldu.

OZZY OSBOURNE ÖLDÜ MÜ NEDEN ÖLDÜ?

2023’te geçirdiği omurga ameliyatı sonrası yürümekte güçlük çeken sanatçı, parkinsonla da mücadele ediyordu.

76 yaşındaki Ozzy Osbourne, veda konserini 6 Temmuz'da vermişti.

Osbourne'nun ailesinden yapılan açıklamada, “Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah hayata gözlerini yumduğunu” ifadelerine yer verildi.

OZZY OSBOURNE KİMDİR?

3 Aralık 1948'de doğan Osbourne, 6 kardeşiyle birlikte işçi bir ailede büyüdü.

Katıldığı bir yayında çocukken cinsel ve fiziksel istismara uğradığını açıklamıştı.

İş hayatına erken yaşlarda atılırken bir yandan da okul arkadaşıyla bir müzik grubu kurdu.

70'li yıllarda bağımlılık sorunları nedeniyle Black Sabbath grubundan atıldı.

Solo kariyere adım attığı yıllarda ise geçirdiği bir kaza ve yakın arkadaşı Randy Rhoads'un öllümü hayatını değiştirdi.