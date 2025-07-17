P1 belgesi uzatıldı mı? Sürenin uzatıldığına dair iddialar sosyal medyada yayıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenleme ile motokuryelerin ilk defa kayıt altına alınacağını belirterek hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacağını ifade etmişti.

P1 BELGESİ UZATILDI MI SON DAKİKA?

Yönetmelik kapsamında motorkuryelere verilen belge tamamlanma süresi 15 Temmuz olarak belirlenmişti. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanması nedeniyle sürenin uzatıldığına dair iddialar sosyal medyada dolaşırken resmi bir açıklama bulunmuyor.

Belge tanımlama sürecinin 15 Temmuz'da sona ereceği daha öncesinden belirtilirken bazı sektör kaynaklarından alınan bilgilerin sosyal medyada taşınması sonucunda belge tamamlanma süresinin 15 Ağustos'a uzatıldığı iddia edildi. Şu an için bakanlıklardan resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.

P1 BELGESİ ZORUNLU MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelere "P1 yetki belgesi" alma zorunluluğu getirildiğini belirterek "En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. İlk 6 ay içinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek. Ayrıca, kuryeler yetki belgelerini yüzde 5'e varan indirimle e-Devlet portalından da alabilecekler." ifadelerini kullanmıştı.

P1 BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Motokuryeler e-Devlet sistemi üzerinden online başvuru ile belge alabiliyor. “Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru” modülü üzerinden P1 tipi seçiliyor ve ardından taşıt plakası, ruhsat bilgileri giriliyor.