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 | Sumru Tarhan

P1 belgesi uzatıldı mı? Sürenin uzatıldığına dair iddialar sosyal medyada yayıldı

P1 belgesi uzatıldı mı merak edilirken mayıs ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin ilk kez kayıt altına alıncağını belirtmişti. Binlerce motokurye ise P1 belgesinin uzatılıp uzatılmadığını araştırmaya başladı. Sosyal medyada P1 belge süresinin uzatıldığı iddiaları arttı.

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P1 belgesi uzatıldı mı? Sürenin uzatıldığına dair iddialar sosyal medyada yayıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 14:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenleme ile motokuryelerin ilk defa kayıt altına alınacağını belirterek hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacağını ifade etmişti.

P1 BELGESİ UZATILDI MI SON DAKİKA?

Yönetmelik kapsamında motorkuryelere verilen belge tamamlanma süresi 15 Temmuz olarak belirlenmişti. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanması nedeniyle sürenin uzatıldığına dair iddialar sosyal medyada dolaşırken resmi bir açıklama bulunmuyor.

P1 belgesi uzatıldı mı? Sürenin uzatıldığına dair iddialar sosyal medyada yayıldı

Belge tanımlama sürecinin 15 Temmuz'da sona ereceği daha öncesinden belirtilirken bazı sektör kaynaklarından alınan bilgilerin sosyal medyada taşınması sonucunda belge tamamlanma süresinin 15 Ağustos'a uzatıldığı iddia edildi. Şu an için bakanlıklardan resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor.

P1 belgesi uzatıldı mı? Sürenin uzatıldığına dair iddialar sosyal medyada yayıldı

P1 BELGESİ ZORUNLU MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelere "P1 yetki belgesi" alma zorunluluğu getirildiğini belirterek "En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. İlk 6 ay içinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek. Ayrıca, kuryeler yetki belgelerini yüzde 5'e varan indirimle portalından da alabilecekler." ifadelerini kullanmıştı.

P1 belgesi uzatıldı mı? Sürenin uzatıldığına dair iddialar sosyal medyada yayıldı

P1 BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Motokuryeler e-Devlet sistemi üzerinden online başvuru ile belge alabiliyor. “Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru” modülü üzerinden P1 tipi seçiliyor ve ardından taşıt plakası, ruhsat bilgileri giriliyor.

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ETİKETLER
#e-devlet
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Motokuryeler
#P1 Belgesi
#Kuryeler
#Aktüel
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