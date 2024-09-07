PAEM ön başvuru sonuçları Polis Akademisi aday işlemleri sisteminden öğreniliyor

07 Eylül 2024 15:28 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:44

PAEM ön başvuru sonuçları belli oldu. Polis Akademisi, 450 öğrenci alımı için 28 Ağustos - 06 Eylül 2024 tarihleri arasında başvuruları almıştı. Başvuruları kabul edilen adaylar, sonuçları PA aday işlemleri sisteminden öğrenebiliyor.

Polis Akademisi, 2024 yılı 7. dönem PAEM lisans mezunu sivil kaynaklı 360 erkek, 90 kadın öğrenci alımı yapıyor.

Verilen tarihler arasında 2727 başvuru yapıldığı ve adayların yaklaşık yüzde 92'sinin başvurusu kabul edildiği açıklandı.

PAEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar katılacakları sınav yeri ve tarihini T.C. kimlik numaraları ve E-Devlet kapısı şifreleri ile https://ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilirsiniz.

ÖN BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN YÜZDE 92'Sİ KABUL EDİLDİ

450 öğrenci için 1818 erkek ve 909 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 727 aday başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonrasında 1812 erkek ve 720 kadın aday olmak üzere toplam 2 bin 532 aday sınav aşamasına geçti.

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 7.Dönem PAEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklamıştır.



💻Sonucunuzu öğrenmek için;https://t.co/qo4tM4R9u8pic.twitter.com/QDxU3dtTVF — Polis Akademisi (@paedutr)