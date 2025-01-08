Pamukkale Üniversitesi 36 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihi belli oldu

08 Ocak 2025 11:59 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:07

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Pamukkale Üniversitesi 36 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlana başvurmak isteyenler başvuru şartları ve tarihine dair araştırmaya başladı. Alımda 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınacak.

Başvurular Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılırken posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. 36 personel alımı​ için başvuru yapacak olanlar şartları da araştırmaya başladı.

Pamukkale Üniversitesi personel alımına dair detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 36 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete ilanında yer alan açıklama şöyle oldu:

"Üniversitemizin çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilm ek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen ünvanlarda 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 36 sözleşmeli personel alınacaktır."

Şahsen başvuru tarihi 08.01.2025 olurken 22.01.2025 tarihinde sona erecek. Alım yapılacak olan alanlar şöyle:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilana göre istenilen şartlardan bazıları şöyle:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2024 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

Diğer şartlar ve özel şartlara ulaşmak için BURAYAtıklayınız.