Fenerbahçe Tarfin, THY EuroLeague’in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak. Avrupa Ligi’nde sezona üçte üç yaparak başlayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda aldığı üç galibiyetin ardından Yunanistan deplasmanında parkeye çıkacak. Fenerbahçe Tarfin’in son EuroLeague karşılaşmasında Dubai Basketbol takımını 76-66 mağlup etmesinin ardından gözler Panathinaikos karşılaşmasına çevrildi. Telekom Center’da oynanacak mücadelede iki takımın karşı karşıya geleceği saat ve yayın bilgileri merak konusu oldu. Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Panathinaikos Fenerbahçe hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Basketbol maçı başlıyor Fenerbahçe Tarfin, THY EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 21.15'te Telekom Center'da oynanacak. Fenerbahçe Tarfin, sezona üçte üç yaparak namağlup olarak giriyor. Son EuroLeague maçında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol takımını 76-66 mağlup etti. Maç S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Panathinaikos lider konumda bulunuyor.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague’in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR’un sahasında oynanacak mücadele bu akşam oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaya Avrupa Ligi’nde aldığı üç galibiyetin ardından çıkacak.

Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin maçı Telekom Center’da oynanacak. Karşılaşmanın başlangıç saati 21.15 olarak belirlendi. Fenerbahçe Tarfin, sezonun ilk üç haftasında aldığı üç galibiyetle namağlup olarak 4. hafta mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertliler, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını konuk ettiği karşılaşmadan 76-66'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Mücadelede Ilija Belosevic, Carlos Peruga ve Arturas Sukys hakem olarak görev yapacak. Sırbistan’dan Ilija Belosevic, İspanya’dan Carlos Peruga ve Litvanya’dan Arturas Sukys’in yöneteceği karşılaşma, Fenerbahçe Tarfin’in EuroLeague’deki 4. hafta mücadelesi olacak. Sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos deplasmanında üç maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

FENERBAHÇE PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin karşılaşması THY EuroLeague 4. hafta programında yer alıyor. Telekom Center’da oynanacak mücadele basketbolseverlerin takip edeceği önemli karşılaşmalar arasında bulunuyor. Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi’nde sezonun ilk üç haftasını galibiyetlerle tamamlamasının ardından Panathinaikos karşısında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Tarfin’in son karşılaşması Dubai Basketbol takımına karşı oynandı. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 76-66 kazanarak EuroLeague’deki galibiyet sayısını üçe çıkardı. Sezona üçte üç ile başlayan Fenerbahçe Tarfin, güncel puan durumuna göre averaj farkı ile ikinci sırada yer alıyor. Liderlik koltuğunda ise Panathinaikos yer alıyor.

Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin mücadelesi bu akşam saat 21.15’te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.