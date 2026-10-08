Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 20:25

Panathinaikos Fenerbahçe hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Basketbol maçı başlıyor

Panathinaikos Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda belli oldu! THY EuroLeague’de 4. hafta karşılaşmaları devam ederken Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos AKTOR deplasmanında sahaya çıkacak. Sezona üç galibiyetle başlayan sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi’nde namağlup serisini sürdürmek için Yunanistan temsilcisi karşısında mücadele edecek. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’de geride kalan üç haftada aldığı sonuçlarla dikkat çekerken son karşılaşmasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol takımını 76-66 mağlup etti. Fenerbahçe basketbol maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Panathinaikos Fenerbahçe Tarfin basket maçı kanal bilgisi açıklandı.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Panathinaikos Fenerbahçe hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Basketbol maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 20:25

, ’in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak. Avrupa Ligi’nde sezona üçte üç yaparak başlayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda aldığı üç galibiyetin ardından Yunanistan deplasmanında parkeye çıkacak. Fenerbahçe Tarfin’in son EuroLeague karşılaşmasında Dubai Basketbol takımını 76-66 mağlup etmesinin ardından gözler Panathinaikos karşılaşmasına çevrildi. Telekom Center’da oynanacak mücadelede iki takımın karşı karşıya geleceği saat ve yayın bilgileri merak konusu oldu. Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Panathinaikos Fenerbahçe hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Basketbol maçı başlıyor

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Tarfin, THY EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR ile deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşma bu akşam saat 21.15'te Telekom Center'da oynanacak.
Fenerbahçe Tarfin, sezona üçte üç yaparak namağlup olarak giriyor.
Son EuroLeague maçında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol takımını 76-66 mağlup etti.
Maç S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Panathinaikos lider konumda bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague’in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR’un sahasında oynanacak mücadele bu akşam oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaya Avrupa Ligi’nde aldığı üç galibiyetin ardından çıkacak.

Panathinaikos Fenerbahçe hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Basketbol maçı başlıyor

Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin maçı Telekom Center’da oynanacak. Karşılaşmanın başlangıç saati 21.15 olarak belirlendi. Fenerbahçe Tarfin, sezonun ilk üç haftasında aldığı üç galibiyetle namağlup olarak 4. hafta mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertliler, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını konuk ettiği karşılaşmadan 76-66'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Panathinaikos Fenerbahçe hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Basketbol maçı başlıyor

Mücadelede Ilija Belosevic, Carlos Peruga ve Arturas Sukys hakem olarak görev yapacak. Sırbistan’dan Ilija Belosevic, İspanya’dan Carlos Peruga ve Litvanya’dan Arturas Sukys’in yöneteceği karşılaşma, Fenerbahçe Tarfin’in EuroLeague’deki 4. hafta mücadelesi olacak. Sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos deplasmanında üç maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

Panathinaikos Fenerbahçe hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Basketbol maçı başlıyor

FENERBAHÇE PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin karşılaşması THY EuroLeague 4. hafta programında yer alıyor. Telekom Center’da oynanacak mücadele basketbolseverlerin takip edeceği önemli karşılaşmalar arasında bulunuyor. Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi’nde sezonun ilk üç haftasını galibiyetlerle tamamlamasının ardından Panathinaikos karşısında sahaya çıkacak.

Panathinaikos Fenerbahçe hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Basketbol maçı başlıyor

Fenerbahçe Tarfin’in son karşılaşması Dubai Basketbol takımına karşı oynandı. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 76-66 kazanarak EuroLeague’deki galibiyet sayısını üçe çıkardı. Sezona üçte üç ile başlayan Fenerbahçe Tarfin, güncel puan durumuna göre averaj farkı ile ikinci sırada yer alıyor. Liderlik koltuğunda ise Panathinaikos yer alıyor.

Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin mücadelesi bu akşam saat 21.15’te başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.  

ETİKETLER
#thy euroleague
#Panathinaikos Aktor
#Dubai Basketbol
#S Sport
#Fenerbahçe Tarfin
#Telekom Center
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.