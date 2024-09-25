PAOK 1875 yılında İstanbul'da kurulduktan sonra Yunanistan'a taşındı

25 Eylül 2024 12:09 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 12:40

Galatasaray bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına PAOK karşısında çıkıyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala PAOK hangi ülkenin takımı sorusu gündeme geldi. Ayrıca PAOK'un Türk takımlarına olan istatistikleri de merak ediliyor.

25 Eylül maç takvimine göre bu akşam Galatasaray PAOK karşılaşması oynanacak

25 Eylül maç takvimine göre bu akşam Galatasaray PAOK karşılaşması oynanacak

UEFA Avrupa Ligi​'nin yeni formatı kapsamında bu akşam temsilcimiz Galatasaray​, PAOK​ ile karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala PAOK taraftar grubunun yaptığı paylaşımın ardından hangi ülkenin takımı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

PAOK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

PAOK önceki adıyla Hermes, 1875 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da kuruldu.

Daha sonra çıkan savaşlar nedeniyle PAOK adını alarak 26 Nisan 1992 yılında Yunanistan​'ın Selanik​ ilçesine taşındı.

Tam adı "Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton" olan takım Yunaistan'ın birinci liginde mücadele ediyor.

Siyah-beyaz renklere sahip olan PAOK, iç saha maçlarını 29 bin 800 kişi kapasiteye sahip olan Toumba Stadı'nda oynuyor.

PAOK tarihi boyunca toplam 4 Yunanistan Süper Lig, 8 Kipello Ellados kupası kazandı.

PAOK'UN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI MAÇLARI

PAOK tarihi boyunca Türk takımlarından sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş ile karşılaştı.

Beşiktaş ile 25 Ağustos 2020 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde karşılaşan PAOK sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri kapsamında 2 maç yaptı.

Bu karşılaşmalardan kendi sahasında oynadığı maçı 1-0 yenen PAOK, deplasmanda ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.