PAOK 26 Nisan 1992 yılında Yunanistan'ın Selanik şehrinde kuruldu

22 Eylül 2024 20:13 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 20:44

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 25 Eylül Çarşamba günü PAOK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala PAOK'un nerenin takımı olduğu ve kendi ligindeki puan durumu gündeme geldi.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan temsilcilerimizden Galatasaray ilk maçında PAOK ile karşı karşıya gelecek.

25 Eylül 2024 Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kaldı.

Taraftarlar tarafından PAOK'un nerenin takımı olduğu ve puan durumu merak ediliyor.

PAOK NERENİN TAKIMI?

PAOK ilk olarak 1875 yılında İstanbul'un semtlerinden biri olan Pera'da Hermes adıyla kuruldu.

Daha sonra çıkan savaşlar nedeniyle Yunanistan'ın Selanik şehrinde taşınan kulüp 26 Nisan 1992 yılında PAOK adını aldı.

Siyah-beyaz renklere sahip olan takım Yunanistan'ın birinci liginde mücadele ediyor.

PAOK'un 4 Yunanistan Süper Lig, 8 Kipello Ellados kupası bulunuyor.

PAOK PUAN DURUMU, İSTATİSTİKLERİ NEDİR?

PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nde oynadığı son 5 maçın 4'ünde galibiyet birinde ise beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan PAOK, 13 puan ile birinci sırada yer alıyor.

PAOK'un güncel kadro değeri Transfermarkt verilerine göre 93.20 milyon Euro olarak belirtiliyor.