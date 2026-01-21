Papara geri mi döndü çalışıyor mu? Merkez Bankası’nın kararı belli oldu

30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal edilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı gerekçesiyle Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptali kararını kaldırdı.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği şöyle:

”31/10/2025 tarih ve 33063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/10/2025 tarih ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile ilgililere Ankara 25. İdare Mahkemesi tarafından verilen 9/12/2025 tarih ve E.2025/1722 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince 30/10/2025 tarih ve 11929/21528 sayılı Kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.”

PAPARA GERİ Mİ DÖNDÜ ÇALIŞIYOR MU?

Daha önce Papara’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

”Papara hakkında devam eden hukuki süreç kapsamında, faaliyette bulunma iznimize ilişkin olarak açtığımız davada mahkeme tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda sistemlerimiz kademeli olarak yeniden devreye alınmaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeye devam edebilirsin: