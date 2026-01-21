Menü Kapat
 | Erdem Avsar

Papara geri mi döndü çalışıyor mu? Merkez Bankası’nın kararı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrasında geri çekti. Söz konusu kararın iptal edildiğine dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
21.01.2026
saat ikonu 16:56
21.01.2026
saat ikonu 16:56

30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal edilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararı gerekçesiyle Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptali kararını kaldırdı.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği şöyle:

”31/10/2025 tarih ve 33063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/10/2025 tarih ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi Kararı ile ilgililere Ankara 25. İdare Mahkemesi tarafından verilen 9/12/2025 tarih ve E.2025/1722 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince 30/10/2025 tarih ve 11929/21528 sayılı Kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.”

PAPARA GERİ Mİ DÖNDÜ ÇALIŞIYOR MU?

Daha önce Papara’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

”Papara hakkında devam eden hukuki süreç kapsamında, faaliyette bulunma iznimize ilişkin olarak açtığımız davada mahkeme tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda sistemlerimiz kademeli olarak yeniden devreye alınmaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeye devam edebilirsin:

  • Paparalılara ve IBAN’a para gönderme
  • IBAN’a para çekme
  • Kıymetli maden işlemleri: Günlük 10.000 TL
  • Papara’dan yatırım hesabına para aktarımı ve yatırım işlemleri.”
