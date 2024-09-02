Paralimpik Oyunları 2 Eylül Pazartesi maç programı belli oldu
Fransa’nın başkenti Paris’in ev sahipliği yaptığı 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye, 15 spor dalında 48 kadın ve 46 erkek sporcuyla mücadele edecek. 2 Eylül maç programı ise merak edilmeye başlandı.
Türkiye’den 94 sporcunun katıldığı Paralimpik Oyunları’nda Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton branşları bulunuyor.
2 EYLÜL PARALİMPİK OYUNLARI MAÇ PROGRAMI
Paris’te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları günün maç programı şu şekildedir;
10.00 - Para Okçuluk Nil Mısır ve Bahattin Hekimoğlu
10.00-14.00 - Para Atıcılık M.Korhan Yamaç ve Murat Oğuz
11.00 - Para Masa Tenisi Ali Öztürk
11.13 - Para Yüzme Umut Ünlü
13.00 - Tekerlekli Sandalye Tenis Ahmet Kaplan
13.20 - Para Triatlon Uğurcan Özer
17.45 - Para Atıcılık M.Korhan Yamaç ve Murat Oğuz
18.45 - Para Masa Tenisi Nesim Turan
18.58 - Para Yüzme Umut Ünlü
19.30 - Para Masa Tenisi Abdullah Öztürk
19.30 - Para Masa Tenisi Merve Cansu Demir
19.30 - B1 Futbol Türkiye-Çin
20.15 - Para Masa Tenisi Ali Öztürk
21.20 - Para Atletizm Aysel Önder
2024 PARALİMPİK OYUNLARI’NDA MADALYA ALAN SPORCULAR KİMLER?
Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Oyunları’nda madalya kazanan Türk sporcular şu şekildedir;
Altın Madalya:
Serkan Yıldırım
Öznur Cüre Girdi
Mahmut Bozteke
Gümüş Madalya:
Aysel Özgan
Muhammet Khalvandi
Fatih Çelik
Gamze Gürdal
Bronz Madalya:
Abdullah Öztürk
Nesim Turan