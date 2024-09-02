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Paralimpik Oyunları 2 Eylül Pazartesi maç programı belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
02 Eylül 2024 11:20 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:23
Paralimpik Oyunları 2 Eylül Pazartesi maç programı belli oldu

Fransa’nın başkenti Paris’in ev sahipliği yaptığı 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye, 15 spor dalında 48 kadın ve 46 erkek sporcuyla mücadele edecek. 2 Eylül maç programı ise merak edilmeye başlandı.

Türkiye’den 94 sporcunun katıldığı Paralimpik Oyunları’nda Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton branşları bulunuyor.

Paralimpik Oyunları 2 Eylül Pazartesi maç programı belli oldu - 1. Resim

2 EYLÜL PARALİMPİK OYUNLARI MAÇ PROGRAMI

Paris’te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları günün maç programı şu şekildedir;

10.00 - Para Okçuluk Nil Mısır ve Bahattin Hekimoğlu

10.00-14.00 - Para Atıcılık M.Korhan Yamaç ve Murat Oğuz

11.00 - Para Masa Tenisi Ali Öztürk 

11.13 - Para Yüzme Umut Ünlü

13.00 - Tekerlekli Sandalye Tenis Ahmet Kaplan

13.20 - Para Triatlon Uğurcan Özer

Paralimpik Oyunları 2 Eylül Pazartesi maç programı belli oldu - 2. Resim

17.45 - Para Atıcılık M.Korhan Yamaç ve Murat Oğuz

18.45 - Para Masa Tenisi Nesim Turan

18.58 - Para Yüzme Umut Ünlü

19.30 - Para Masa Tenisi Abdullah Öztürk 

19.30 - Para Masa Tenisi Merve Cansu Demir

19.30 - B1 Futbol Türkiye-Çin

20.15 - Para Masa Tenisi Ali Öztürk

21.20 - Para Atletizm Aysel Önder

2024 PARALİMPİK OYUNLARI’NDA MADALYA ALAN SPORCULAR KİMLER?

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Oyunları’nda madalya kazanan Türk sporcular şu şekildedir;

Altın Madalya:

Serkan Yıldırım
Öznur Cüre Girdi
Mahmut Bozteke

Paralimpik Oyunları 2 Eylül Pazartesi maç programı belli oldu - 3. Resim

Gümüş Madalya:

Aysel Özgan
Muhammet Khalvandi
Fatih Çelik
Gamze Gürdal

Bronz Madalya:

Abdullah Öztürk 
Nesim Turan

Paralimpik Oyunları 2 Eylül Pazartesi maç programı belli oldu - 4. Resim

 

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Kaynak: TGRT Haber
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