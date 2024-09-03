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Paralimpik Oyunları 3 Eylül maç programında tekerlekli sandalye tenisi ve B1 futbol müsabakaları var

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Eylül 2024 12:48 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:09
Paralimpik Oyunları 3 Eylül maç programında tekerlekli sandalye tenisi ve B1 futbol müsabakaları var

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadeleler sürerken bugün hangi branşlar ve Türk sporcular yarışacak merak edilmişti. 3 Eylül maç programı ve sonuçlarının belli olmasıyla beraber takvim de gündeme geldi.

Tekerlekli sandalye tenis, Okçuluk, Masa tenisi gibi birçok branşta mücadeleler oynanırken 3 Eylül Salı maç takvimi ve programı da belli oldu.

Türk sporcuların yarışacağı müsabakaların saatleri ve günleri haberimizde yer alıyor.

PARALİMPİK OYUNLARI MAÇ PROGRAMI 3 EYLÜL 2024

Günün mücadeleleri şöyle:

Saat 11.23

Atletizm – Mikail Al – T13 1500 metre final

Saat 11.30

Yüzme – Sümeyye Boyacı – Sevilay Öztürk – Kadınlar s5 50 metre sırtüstü eleme

Saat 12.16

Okçuluk – Yağmur Şengül – Kadınlar klasik yay

Saat 13.00

Atletizm – Büşra Nur Tırıklı – Kadınlar f11 disk atma final

Saat 13.15

Masa tenisi – Ali Öztürk – Tek erkekler ms5 yarı final

Saat 13.41

Okçuluk – Merve Nur Eroğlu – Kadınlar klasik yay

Saat 14.00

Tekerlekli sandalye tenis: Ahmet Kaplan – Tek erkekler quad yarı final

Saat 20.04

Atletizm – Muhammet Atıcı – Erkekler f20 gülle atma final

Saat 20.08

Atletizm – Aysel Önder – Kadınlar t20 400 metre final

Saat 20.15

Masa tenisi – Ebru Acer – Tek kadınlar ws11 çeyrek final

Saat 20.45

Goalball – Türkiye – Güney Kore – Kadınlar çeyrek final

Saat 21.30

B1 futbol – Türkiye – Fransa – A grubu karşılaşması

Paralimpik Oyunları 3 Eylül maç programında tekerlekli sandalye tenisi ve B1 futbol müsabakaları var - 1. Resim

PARALİMPİK OYUNLARI TEKERLEKLİ SANDALYA TENİS MAÇLARI NE ZAMAN

Bugün Google Doogle olan tekerlekli sandalye tenis mücadelesinde 14.00'te Ahmet Kaplan tek erkekler quad yarı finalinde yarışacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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