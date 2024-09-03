Paralimpik Oyunları 3 Eylül maç programında tekerlekli sandalye tenisi ve B1 futbol müsabakaları var

03 Eylül 2024 12:48 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:09

Tekerlekli sandalye tenis, Okçuluk, Masa tenisi gibi birçok branşta mücadeleler oynanırken 3 Eylül Salı maç takvimi ve programı da belli oldu.

Türk sporcuların yarışacağı müsabakaların saatleri ve günleri haberimizde yer alıyor.

PARALİMPİK OYUNLARI MAÇ PROGRAMI 3 EYLÜL 2024

Günün mücadeleleri şöyle:

Saat 11.23

Atletizm – Mikail Al – T13 1500 metre final

Saat 11.30

Yüzme – Sümeyye Boyacı – Sevilay Öztürk – Kadınlar s5 50 metre sırtüstü eleme

Saat 12.16

Okçuluk – Yağmur Şengül – Kadınlar klasik yay

Saat 13.00

Atletizm – Büşra Nur Tırıklı – Kadınlar f11 disk atma final

Saat 13.15

Masa tenisi – Ali Öztürk – Tek erkekler ms5 yarı final

Saat 13.41

Okçuluk – Merve Nur Eroğlu – Kadınlar klasik yay

Saat 14.00

Tekerlekli sandalye tenis: Ahmet Kaplan – Tek erkekler quad yarı final

Saat 20.04

Atletizm – Muhammet Atıcı – Erkekler f20 gülle atma final

Saat 20.08

Atletizm – Aysel Önder – Kadınlar t20 400 metre final

Saat 20.15

Masa tenisi – Ebru Acer – Tek kadınlar ws11 çeyrek final

Saat 20.45

Goalball – Türkiye – Güney Kore – Kadınlar çeyrek final

Saat 21.30

B1 futbol – Türkiye – Fransa – A grubu karşılaşması

PARALİMPİK OYUNLARI TEKERLEKLİ SANDALYA TENİS MAÇLARI NE ZAMAN

Bugün Google Doogle olan tekerlekli sandalye tenis mücadelesinde 14.00'te Ahmet Kaplan tek erkekler quad yarı finalinde yarışacak.