Paralimpik Oyunları halterde bugün Besra Duman 55 kilogramda yarışacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Eylül 2024 09:14 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:28

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda her gün Türk sporcularımız ülkemizi temsil etmeye devam ederken bugün hangi Türk sporcular yarışacak merak edilmişti. Google Doodle'da yer alan halter branşında mücadele edecek olan Besra Duman da gündeme geldi.

Google Doodle olan para halter branşında Besra Duman, Türkiye'yi temsil edecek. Yakından takip edilen yarışlarda heyecan devam ediyorken 5 Eylül maç programında yer alan müsabakaların takvimi de belli oldu. PARALİMPİK OYUNLARI HALTER SPORCUSU BESRA DUMAN KİMDİR? 10 Ocak 2001 tarihinde Van'da doğan isim halter branşında yarışıyor. Doğuştan olarak boy kısalığı yaşayan sporcu kariyerine 2012 senesinde başlarken 2017'de Dünya Para Halter Şampiyonası'nda 50 kg kategorisinde 117 kilo ağırlık kaldırması ile bronz madalya aldı. 2018'de Avrupa Şampiyonası'nda hem kadınlar 55 kg gençler açık klasmanda hem de kadınlar 55 kg gençler bölgesel klasmanda altın madalya, kadınlar 55 kg bölgesel klasmanda gümüş madalya, kadınlar 55 kg açık klasmanda bronz madalya kazandı. 2021 senesinde Dünya Para Halter Kupası'nda kadınlar 55 kg kategorisinde 117 kilo ağırlık kaldırması ile altın madalya alan Duman, Dünya Para Halter Kupası'nda kadınlar 55 kg kategorisinde 124 kilo ağırlık kaldırması ile altın madalya aldı. Dünya Para Halter Kupası'nda kadınlar 55 kg kategorisinde 121 kiloda gümüş madalya alan Besra, 2021 Dünya Para Halter Kupası'nda kadınlar 55 kg kategorisinde 123 kilo ile gümüş aldı. 2020 Yaz Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 55 kg kategorisinde 124 kilo ağırlık ile bronz madalya aldı. 5 EYLÜL PARALİMPİK OYUNLARI MAÇ TAKVİMİ VE PROGRAMI Günün oynanacak olan karşılaşmalarının saatleri şöyle: 10:30 Para Atıcılık - Erhan Coşkuner (Karışık R6 50M Yatarak Tüfek Eleme) 11:00 Para Masa Tenisi - Ebru Acer (Tek Kadınlar WS11 Yarı Final) 11:00 Para Judo - Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar J1 48kg) 11:00 Para Judo - Cahide Eke (Kadınlar J2 48kg) 11:08 Para Atletizm - Oğuz Akbulut (Erkekler T13 400m Final) 11:30 B1 Futbol - Türkiye-Japonya (Yedincilik maçı) 12:00 Para Masa Tenisi - Kübra Korkut (Tek Kadınlar WS7 Yarı Final) 12:22 Para Yüzme - Sümeyye Boyacı & Sevilay Öztürk & Umut Ünlü & Turgut Aslan Yaraman (4x50m Karışık Bayrak Takımı Eleme) 12:40 Para Okçuluk - Sadık Savaş & Merve Nur Eroğlu (Klasik Yay Karışık Takım) *12:45 Para Atıcılık - Erhan Coşkuner (Karışık R6 50M Yatarak Tüfek Final) 14:00 Tekerlekli Sandalye Tenis - Ahmet Kaplan (Tek Erkekler Quad Bronz Madalya Karşılaşması) 18:00 Para Halter - Besra Duman (Kadınlar 55kg) *18:00 Para Masa Tenisi - Ebru Acer (Tek Kadınlar WS11 Final) 18:45 Goalball - Türkiye-İsrail (Kadınlar Altın Madalya karşılaşması) *20:15 Para Masa Tenisi - Kübra Korkut (Tek Kadınlar WS7 Final) 20:26 Para Atletizm - Hamide Doğangün (Kadınlar T53 400m Final) *21:00 Para Yüzme - Sümeyye Boyacı & Sevilay Öztürk & Umut Ünlü & Turgut Aslan Yaraman (4x50m Karışık Bayrak Takımı Final) İlgili Haberler Aysel Önder 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda ikinci oldu! Serkan Yıldırım'ın altın madalyası Uluslararası Paralimpik Komitesinin itirazı sebebiyle geri alındı Kadın Golbol Milli Takımımız Paralimpik Oyunlarında finale çıktı!