Paralimpik Oyunları masa tenisinde Kübra Korkut bugün saat 20.15'te final maçına çıkacak

05 Eylül 2024 13:48 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:04

5 Eylül 2024 Paralimpik Oyunları'nın takviminde yer alan mücadelelerden biri de masa tenisi olacak. Milli sporcu Kübra Korkut'un Paralimpik Oyunları masa tenisi final maçının saati belli oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları masa tenisi S7 sınıfı yarı final karşılaşmaları bugün South Paris Arena 4'te gerçekleştirildi.

Milli sporcu Kübra Korkut yarı final karşılaşmaları kapsamında Büyük Britanyalı rakibi Bly Twomey'i mağlup ederek finale yükseldi.

Vatandaşlar tarafından Kübra Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli ve final maçı ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor.

KÜBRA KORKUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kübra Korkut, 20 Ocak 1994 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı bir köyde dünyaya geldi.

4 yaşında elektrik çarpması sonucunda bir kolu ve iki bacağını kaybeden milli sporcumuz 2007 yılında masa tenisi ile ilgilenmeye başladı.

Aynı yıl Slovenya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takımı ile birlikte üçüncülük kazandı.

2009 yılında İtalya'da yapılan turnuvada kendi klasında ikinci olurken, takım arkadaşları ile birlikte ise birinci oldu.

Romanya'da düzenlenen turnuvada ise bireyselde üçüncü, takımlarda ise ikincilik aldı.

Bu turnuvalardan elde ettiği puanlar ile 2010 yılında Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Milli sporcunun kariyeri boyunca turnuvalarda elde ettiği başarıların tamamı ise şöyle:

2007 Slovenya - takımlarda 3.

2009 İtalya Avrupa Şampiyonası - takımlarda 3.

2010 Güney Kore Dünya Şampiyonası - takımlarda 2.

2010 Günay Kore Dünya Şampiyonası - ferdilerde 2.

2011 Hırvatistan Avrupa Şampiyonası - ferdilerde 2.

2012 Londra Paralimpik Oyunları - takımlarda 2.

2015 Danimarka Avrupa Şampiyonası - ferdilerde 3.

2016 Rio Paralimpik Oyunları - ferdilerde 2.

2017 Slovenya Avrupa Şampiyonası - ferdilerde 2.

2018 Slovenya Dünya Şampiyonası - ferdilerde 2.

2019 İsveç Avrupa Şampiyonası - ferdilerde 2.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları - Bronz madalya

KÜBRA KORKUT PARALİMPİK OYUNLARI MASA TENİSİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Milli sporcu Kübra Korkut bugün (5 Eylül Perşembe) saat 20.15'te Paralimpik Oyunları masa tenisi S7 sınıfı final mücadelesine çıkacak.

Karşılaşmada milli sporcumuz Hollandalı rakibi Kelly van Zon'u yenerse altın madalyanın sahibi olacak.

2020 yılında Tokya'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda milli sporcumuz yarı final maçınca Kelly van Zon ile karşılaşarak 3-1 mağlup olmuş ve bronz madalya almıştı.