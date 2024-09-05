Paralimpik Oyunları Türkiye İsrail golbol final maçı bugün TRT Spor'da saat 18.45'te yayınlanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

05 Eylül 2024 15:12 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:36

Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye ve İsrail arasında bugün golbol final maçı oynanacak. Milli takımımızın, İsrail ile olan final karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

2024 Paris Paralimpik Oyunları golbol kadınlar yarı final karşılaşması 4 Eylül 2024 tarihinde South Paris Arena'da düzenlendi. Türkiye ile Brezilya'nın karşı karşıya geldiği maçta milli takımımız 3-1 rakibini mağlup etti ve finalde İsrail ile eşleşti. Vatandaşlar tarafından Paralimpik Oyunları golbol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları merak ediliyor. PARALİMPİK OYUNLARI TÜRKİYE-İSRAİL GOLBOL FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türkiye ve İsrail arasında gerçekleşecek olan Paralimpik Oyunları final maçı bugün (5 Eylül 2024) saat 18.45'te düzenlenecek. Golbol Kadın Milli Takım Kadrosu Fatma Gül Güler

Sevtap Altunoluk

Reyhan Yılmaz

Berfin Altan

Sevda Altunoluk

Şeydanur Kaplan PARALİMPİK OYUNLARI TÜRKİYE-İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Paralimpik Oyunları kapsamında gerçekleşecek olan Türkiye-İsrail final maçı TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Rio 2016 ve Tokyo 2020 şampiyonu olan Golbol Kadın Milli Takımımız, üst üste 3. kez finalde yer alacak. İlgili Haberler 2024 Paris Paralimpik Oyunları 5 Eylül programında Goalball Kadınlarda altın madalya maçı var Paralimpik Oyunları masa tenisinde Kübra Korkut bugün saat 20.15'te final maçına çıkacak