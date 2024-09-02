Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Cansu Demir, çeyrek final maçına çıkacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:16
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ederken masa tenisinde yarışan Cansu Demir'in çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta merak edildi. 2 Eylül maç programına göre Cansu Demir karşılaşmaya çıkarken kimdir, kaç yaşında gibi sorular da gündeme geldi.
2 Eylül Paralimpik Oyunları maç takvimine göre Cansu Demir, 19.30'da mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya kısa süre kala aslen nereli olduğu ve aldığı madalyalar gündem oldu.
CANSU DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
6 Eylül 2001 yılında Ankara'da doğan isim Türk para masa tenisi oyuncusudur.
3 defa Avrupa şampiyonu olurken 2 defa dünya bronz madalya sahibi oldu.
2020 Yaz Olimpiyatları'nda teklerde yarışırken çeyrek finalde düz setlerle yenildi.
CANSU DEMİR ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Paralimpik Oyunları'nda mücadeleler sürerken Demir, 2 Eylül günü 19.30'da çeyrek final maçına çıkacak.
Kaynak: TGRT Haber