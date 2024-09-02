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Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Cansu Demir, çeyrek final maçına çıkacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:16
Paralimpik Oyunları&#039;nda masa tenisinde Cansu Demir, çeyrek final maçına çıkacak

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ederken masa tenisinde yarışan Cansu Demir'in çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta merak edildi. 2 Eylül maç programına göre Cansu Demir karşılaşmaya çıkarken kimdir, kaç yaşında gibi sorular da gündeme geldi.

2 Eylül Paralimpik Oyunları maç takvimine göre Cansu Demir, 19.30'da mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya kısa süre kala aslen nereli olduğu ve aldığı madalyalar gündem oldu.

CANSU DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

6 Eylül 2001 yılında Ankara'da doğan isim Türk para masa tenisi oyuncusudur.

3 defa Avrupa şampiyonu olurken 2 defa dünya bronz madalya sahibi oldu.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda teklerde yarışırken çeyrek finalde düz setlerle yenildi.

Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Cansu Demir, çeyrek final maçına çıkacak - 1. Resim

CANSU DEMİR ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paralimpik Oyunları'nda mücadeleler sürerken Demir, 2 Eylül günü 19.30'da çeyrek final maçına çıkacak.

Kaynak: TGRT Haber
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