Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde Cansu Demir, çeyrek final maçına çıkacak

02 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:16

2 Eylül Paralimpik Oyunları maç takvimine göre Cansu Demir, 19.30'da mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya kısa süre kala aslen nereli olduğu ve aldığı madalyalar gündem oldu.

CANSU DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

6 Eylül 2001 yılında Ankara'da doğan isim Türk para masa tenisi oyuncusudur.

3 defa Avrupa şampiyonu olurken 2 defa dünya bronz madalya sahibi oldu.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda teklerde yarışırken çeyrek finalde düz setlerle yenildi.

CANSU DEMİR ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paralimpik Oyunları'nda mücadeleler sürerken Demir, 2 Eylül günü 19.30'da çeyrek final maçına çıkacak.