Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda halka dalında finale yükselen milli jimnastikçi Adem Asil, Mısır'da doğdu

28 Temmuz 2024 14:51 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:18

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ediyor.

Türkiye'den 109 sporcunun katıldığı oyunlarda Jimnastik Erkekler Takım ve bireysel alet elemeleri yapıldı.

Bercy Arena'da yapılan elemelerde Adem Asil, halka aletinde 14 bin 866 puan ile 5. sırada finale yükseldi.

Vatandaşlar tarafından Adem Asil'in hayatı ve nereli olduğu merak ediliyor.

ADEM ASİL KİMDİR?

21 şubat 1999 yılında Mısır'da dünyaya gelen Adem Asil, 2017 yılında Türkiye'ye taşındı.

Türk vatandaşlığına başvurarak kabul alan Adem Asil 2020 FIG ARtistik Jimnastik Dünya Kupası'nda Yer Hareketi etkinliğinde Türkiye adına yarışmaya başladı.

2020 Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda sakatlanmasına rağmen gümüş madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 10. Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'nin jimnastik tarihinde bir ilke imza attı.

ADEM ASİL NERELİ?

Önceki adı Abdelrahman Elgamal olan Adem Asil, Mısır'ın İskenderiye şehrinde dünyaya geldi.