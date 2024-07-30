Paris 2024 Olimpiyatları'na kota alan Neslihan Yiğit Arın ilk maçında mağlup oldu

30 Temmuz 2024 13:25 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 13:25

Rakibine 21-9 ve 21-7’lik setler sonucunda 2-0 mağlup olan Neslihan Yiğit Arın, gruptaki ikinci maçını 30 Temmuz Salı günü Perulu Ines Lucia Castillo ile yapacak.

NESLİHAN YİĞİT ARIN KİMDİR?

26 Şubat 1994 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Neslihan Yiğit, 2012 yılında Yaz Olimpiyat Oyunları’nda badminton branşında Türkiye’yi temsil eden ilk sporcu oldu.

Mersin’de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden Neslihan Yiğit, tek ve çift kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

2018 ve 2022 yıllarında Akdeniz Olimpiyatları’na katılan Neslihan Yiğit Arıcı, kadınlarda tek olimpiyat şampiyonu unvanını korudu.

2024 Paris Olimpiyatları’na kota alan Neslihan Yiğit Arıcı, 28 Temmuz Pazar günü J grubunda mücadele ettiği ilk maçta Japon Aya Ohori’ye 21-9 ve 21-7’lik setlerde 2-0 yenilerek mağlup oldu.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?

26 Temmuz Cuma günü başlayan 2024 Paris Olimpiyatları 17 gün sürecek ve 11 Ağustos Pazar günü sona erecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

33.Yaz Olimpiyatlarının Çeyrek Finali 6 Ağustos, Yarı Finali 8 Ağustos ve Final maçı ise 11 Ağustos Pazar günü yapılacak.