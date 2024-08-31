Paris 2024 Paralimpik oyunları 31 Ağustos Cumartesi günü programında okçuluk, badminton, yüzme, tenis, atıcılık yer alıyor
Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor. 4 binden fazla sporcunun 22 branşta mücadele ettiği Paris 2024 Paralimpik oyunları 31 Ağustos Cumartesi programı belli oldu.
2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye 94 yarışmacı ile katılıyor.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından açıklanan günün programına göre sporcularımız, okçuluk, badminton, yüzme, tenis, atıcılık, atletizm dallarında mücadele verecek.
31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ PARALİMPİK OYUN PROGRAMI
10.00'dan İtibaren Para Okçuluk Nil Mısır Kadınlar W1 Bireysel
10.10 Para Badminton Halime Yildiz - Zuxian Xiao (Cin) Tek Kadınlar Sl3 C Grubu Karşılaşması
11.06 Para Yüzme Turgut Aslan Yaraman Erkekler S8 100m Sırtüstü Eleme
11.08 Para Atletizm Serap Demirkapu Kadınlar F13 Cirit Atma Final
11.14 Para Atletizm Mikail Al Erkekler 5000m T13 Finali
11.30 Goalball Türkiye-İsrail Kadınlar C Grubu Karşılaşması
11.50 Para Kürek Yiğit Doğukan Bozkurt & Nursen Şen İki Çifte Karışık Takım Repesaj
12.03 Para Yüzme Elif İldem Kadınlar S2 50m Sırtüstü Eleme
12.15'ten İtibaren Para Taekwondo Mehmet Sami Saraç Erkekler K44 +80kg
12.50 Para Badminton Emine Seçkin - Yu Tong Liu (Japonya) Tek Kadınlar Wp2 A Grubu Karşılaşması
13.00 Para Atıcılık Aysel Özgan (Kadınlar P2 10m Havali Tabanca Eleme)
15.00'ten Sonra Tekerlekli Sandalye Tenis Ahmet Kaplan-David Wagner (Abd) Tek Erkekler Quad 1. Tur
15.00'ten Sonra Tekerlekli Sandalye Tenis Uğur Altınel-Gregory Slade (Büyük Britanya) Tek Erkekler Quad 1. Tur
*15.45 Para Atıcılık Aysel Özgan Kadınlar P2 10m Havali Tabanca Final
17.20'den İtibaren Para Okçuluk Öznur Cüre Girdi Kadınlar Makaralı Yay
*18.59 Para Yüzme Turgut Aslan Yaraman Erkekler S8 100m Sırtüstü Eleme
20.00 Para Atletizm Muhammet Khalvandi Erkekler F57 Cirit Atma Final
*20.54 Para Yüzme Elif İldem Kadınlar S2 50m Sırtüstü Eleme
22.08 Para Atletizm Serkan Yıldırım Erkekler T12 100m Final
’nin 31 Ağustos Cumartesi günü programı. 📆 pic.twitter.com/GmgobeJw87 — Türk Paralimpik (@TurkParalimpik)