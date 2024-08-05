Paris 2024’te koli basili bakterisi Belçikalı triatlet yarışmadan çekilmesine neden oldu! Koli basili bulaşıcı mı, neden olur?

05 Ağustos 2024 09:09 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:13

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33.Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Sen Nehri’nde gerçekleşecek olan triatlon antrenmanları da su kirliliği sebebiyle iptal edildi.

BELÇİKALI TRİATLET YARIŞMADAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Belçikalı triatlet Claire Michel’ın E.Coli (Koli Basili) bakterisi yüzünden müsabakalara katılamayacağı Belçika Olimpiyat Komitesi tarafından duyuruldu.

Belçika Olimpiyat Komitesi, Belçikalı triatletin bireysel ve takım yarışlarında yer almayacağını; “Claire Michel, bakteri sebebiyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Sporcuların koşullarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için bu bir ders niteliğinde. Antrenman günlerinin, izin günlerinin ve yarışma günlerinin bundan sonra daha iyi planlanması ve organize edilmesi gerekiyor.” ifadeleriyle belirtti.

E.COLİ (KOLİ BASİLİ) NEDİR?

Enterobacteriaceae familyasının bir üyesi olan ve memeli canlıların kalın bağırsağında yaşayan çubuk şeklindeki E.Coli bakterisi, insan ve hayvanlarda bağırsakta çeşitli hastalıklara sebep olur.

E.COLİ (KOLİ BASİLİ) BELİRTİLERİ NELER?

E.Coli (Koli Basili) bakterisinin belirtileri;

Kusma

Dışkıda Kan

Mide Krampları

İshal

E.COLİ (KOLİ BASİLİ) NASIL BULAŞIR?

Gıdalar ile Bulaşma: Sığır ve Koyun eti gibi çeşitli etlerden bulaşan E.Coli bakterisi, hayvanların kesimi sırasında mide ve bağırsaklardan etlere bulaşır. E.Coli bakterisi özellikle yeşil yapraklı bitkilerden sıklıkla bulaşır.

Sudan Bulaşma: E.Coli bakterisi arıtılmamış sulardan doğrudan bulaşabilmekte.

Bakteriyi Taşıyan Kişiyle Temasta Bulaşma: E.Coli bakterisi ev hijyeninin yeterli olmadığı durumlarda ve bakteriyi taşıyan kişiyle temasta kolayca bulaşabiliyor.

KOLİ BASİLİ BULAŞICI MI?

Birçok hastalığa sebep olan koli basili hastalığı gıdalar, sular ve temas halinde bulaşıcı olmakta.