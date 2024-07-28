Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Elis Özbay 2001 yılında doğdu

28 Temmuz 2024 13:49 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 14:15

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'den 18 branş dalında 102 sporcu katıldı.

Bu sporculardan biri olan milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte repesaj yarışında elde ettiği 8:00.00'lık derece ile yarışması ikinci sırada tamamladı.

Adını çeyrek finale yazdıran Elis Özbay'ın hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ELİS ÖZBAY KİMDİR?

Elis Özbay 24 Temmuz 2001 tarihinde dünyaya geldi.

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümü öğrencisi olan Elis Özbay, 2020 yılında düzenlenen U23 Şampiyonası'nda iki tek kategorisinde birinci oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3.'lük alan milli sporcu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yarışıyor.

ELİS ÖZBAY KAÇ YAŞINDA?

24 Temmuz 2024 tarihinde dünyaya gelen Elis Özbay günümüz itibariyle 23 yaşındadır.