Paris Olimpiyatları açılış töreni 26 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da başlayacak

25 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:21

2024 Paris Olimpiyatları, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye olimpiyatlara atletizm, atıcılık, badminton, bisiklet, boks, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, cimnastik, okçuluk ve voleybol olmak üzere 18 branşta toplam 102 sporcuyla katılacak.

Paris'te düzenlenecek olan olimpiyatlar 26 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunun açılış töreninde Türk bayrağını Gençlik ve Spor bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıkladığı bilgilere göre milli boksör Busenaz Sürmeneli ve milli okçu Mete Gazoz taşıyacak.

Vatandaşlar tarafından olimpiyatların açılış töreninin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN?

85 geminin binlerce sporcuyu taşıyacağı 2024 Paris Olimpiyatları açılış göreni Sen Nehri'ndeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketi ile 26 Temmuz Cuma günü başlayacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ SAAT KAÇTA?

2024 Paris Olimpiyatları'nın ilk gününde yapılacak olan açılış töreni saat 20.30'da başlayacak ve 3,5 saat sürecek.

Açılış yolculuğu boyunca Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Paris Belediye Binası, Grand Palais ve Eyfel Kulesi'nin yakınından geçilecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sporcuları taşıyacak olanlar ile birlikte toplamda 180 gemi ve teknenin yer alacağı tören TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

TRT Spor frekans bilgileri ise şöyle:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6