Paris Olimpiyatlarına ASKİ Spor Kulübünden 9 sporcu katılacak

24 Temmuz 2024 10:55 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:55

26 Temmuz 2024 Cuma günü Türkiye saati ile 22.00’da başlayarak 17 gün devam edecek Paris Olimpiyatlarına Fenerbahçe 27, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 11, ENKA 10 ve ASKİ Spor Kulübü 9 sporcu gönderecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA ASKİ KAÇ SPORCU GÖNDERDİ?

4 yılda bir düzenlenen Yaz Olimpiyatları için Paris’e ASKİ Spor Kulübünden boks, güreş ve halter branşında Türkiye’yi temsil edecek 9 sporcu gönderiliyor.

2024 Paris Olimpiyatlarına ASKİ Spor Kulübünden gönderilen sporcular;

Boks: Tuğrulhan Erdemir, Kaan Aykutsun

Güreş: İbrahim Çiftçi, Taha Akgül, Evin Demirhan Yavuz, Enes Başar, Ali Cengiz, Hamza Bakır

Halter: Furkan Özbek

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA EN ÇOK HANGİ KULÜP SPORCU GÖNDERDİ?

Paris’te düzenlenecek olan 33.Yaz Olimpiyatlarına Fenerbahçe Spor Kulübü voleybol, yüzme, atletizm, boks, kürek, masa tenisi ve yelken branşlarından 27 sporcu göndererek en fazla sporcu gönderen kulüp oldu.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz Cuma günü başlayarak 11 Ağustos Pazar günü bitecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Seine Nehri’nde düzenlenen törenle başlayacak 33.Yaz Olimpiyatları Paris şehirleri ve komşu kentlerden Saint-Denis, Le Bourget, Nanterre, Versailles ve Vaires-sur-Marne’de yapılacak.

PARİS OLİMPİYATLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

26 Temmuz 2024 Cuma günü başlayacak olan 2024 Paris Olimpiyatları 17 gün sürerek 11 Ağustos Pazar günü sona erecek.