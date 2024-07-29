Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları, 3 karşılaşma oynayacak
2024 yılında Paris'te gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürerken Filenin Sultanları'nın maç takvimi de merak konusu oldu. İlk karşılaşma Hollanda ile olurken Dominik Cumhuriyeti ve İtalya mücadeleleri de oynanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımının Olimpiyat Oyunları'nda maç programı merak edilirken ilk karşılaşma olan Hollanda karşılaşması ne zaman, saat kaçta gündeme geldi.
Filenin Sultanları, organizasyon kapsamında ülkemizi temsil ederken 3 karşılaşma oynayacak.
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT OYUNLARI MAÇ TAKVİMİ 2024
Organizasyon boyunca C Grubu’nda olan voleybol takımımızın mücadeleleri şöyle:
29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATLAR KADROSU
Olimpiyatlarda yarışacak olan oyuncular belli oldu. Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Melissa Vargas, Gizem Örge ve Zehra Güneş mücadele edecek.
OLİMPİYATLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?
11 Ağustos'ta sona erecek olan organizasyon 17 gün sürerken Türk sporcular her gün farklı branşlarda mücadele ediyor.