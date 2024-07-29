Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları, 3 karşılaşma oynayacak

29 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:43

A Milli Kadın Voleybol Takımının Olimpiyat Oyunları'nda maç programı merak edilirken ilk karşılaşma olan Hollanda karşılaşması ne zaman, saat kaçta gündeme geldi.

Filenin Sultanları, organizasyon kapsamında ülkemizi temsil ederken 3 karşılaşma oynayacak.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT OYUNLARI MAÇ TAKVİMİ 2024

Organizasyon boyunca C Grubu’nda olan voleybol takımımızın mücadeleleri şöyle:

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATLAR KADROSU

Olimpiyatlarda yarışacak olan oyuncular belli oldu. Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Melissa Vargas, Gizem Örge ve Zehra Güneş mücadele edecek.

OLİMPİYATLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

11 Ağustos'ta sona erecek olan organizasyon 17 gün sürerken Türk sporcular her gün farklı branşlarda mücadele ediyor.