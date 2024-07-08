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Paris Olimpiyatlarında ilk rakip Hollanda: Filenin Sultanları 29 Temmuz Pazartesi günü sahaya çıkacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
08 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:41
Paris Olimpiyatlarında ilk rakip Hollanda: Filenin Sultanları 29 Temmuz Pazartesi günü sahaya çıkacak

Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2024 Paris Olimpiyatları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç takvimi belli oldu.

Takvime göre; Paris Olimpiyatları’nda C grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü ilk maçını Hollanda ile yapacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI İLK MAÇI NE ZAMAN?

Paris Olimpiyatları’nda sırasıyla; Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek olan Filenin Sultanları, ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla Hollanda’ya karşı oynayacak.

Paris Olimpiyatlarında ilk rakip Hollanda: Filenin Sultanları 29 Temmuz Pazartesi günü sahaya çıkacak - 1. Resim

2024 PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Paris Olimpiyatları’nda grup aşamasında üç maç oynayacak C grubunda yer alan  Filenin Sultanları’nın maç takvimi şu şekilde;

29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

PARİS OLİMPİYATLARI VOLEYBOL BRANŞINDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın da bulunduğu 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol branşında Hollanda, İtalya ve Dominik Cumhuriyeti bulunuyor.

Paris Olimpiyatlarında ilk rakip Hollanda: Filenin Sultanları 29 Temmuz Pazartesi günü sahaya çıkacak - 2. Resim

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ GÜN, NEREDE?

A Milli Kadın Voleybol Takımı 27 Temmuz 2024 - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris Olimpiyatlarında mücadele edecek.

TÜRKİYE A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI PARİS OLİMPİYATLARINDA İLK RAKİBİ KİM?

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarında sırasıyla; Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.

PARİS OLİMPİYATLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

3.kez Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında 17 gün sürecek.

Kaynak: TGRT Haber
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