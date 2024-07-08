Paris Olimpiyatlarında ilk rakip Hollanda: Filenin Sultanları 29 Temmuz Pazartesi günü sahaya çıkacak

08 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:41

Takvime göre; Paris Olimpiyatları’nda C grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü ilk maçını Hollanda ile yapacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI İLK MAÇI NE ZAMAN?

Paris Olimpiyatları’nda sırasıyla; Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek olan Filenin Sultanları, ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla Hollanda’ya karşı oynayacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Paris Olimpiyatları’nda grup aşamasında üç maç oynayacak C grubunda yer alan Filenin Sultanları’nın maç takvimi şu şekilde;

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya

PARİS OLİMPİYATLARI VOLEYBOL BRANŞINDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın da bulunduğu 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol branşında Hollanda, İtalya ve Dominik Cumhuriyeti bulunuyor.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ GÜN, NEREDE?

A Milli Kadın Voleybol Takımı 27 Temmuz 2024 - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris Olimpiyatlarında mücadele edecek.

TÜRKİYE A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI PARİS OLİMPİYATLARINDA İLK RAKİBİ KİM?

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarında sırasıyla; Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.

PARİS OLİMPİYATLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

3.kez Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında 17 gün sürecek.