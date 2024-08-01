Paris Olimpiyatları’nda yarın erkeklerde çeyrek final maçları oynanacak

01 Ağustos 2024 23:00 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 23:02

Bu yıl Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalar sürerken sörf maçlarının tarihi ve saatleri de belli oldu.

YAZ OLİMPİYATLARI SÖRF MAÇ TAKVİMİ 2024

Bu sene gerçekleşen Paris Olimpiyatları'nda sörf mücadelelerinin oynanacağı tarihler netleşti.

Erkeklerin takvimi şöyle:

2 Ağustos

A. Correa – R. Inaba 00.48

G. Medina – J. Chianca 02.00

K. Vaast – J. Duru 01.24

J. Robinson – E. Ewing 02.36

3 Ağustos

19.00'da erkekler yarı finaller oynanırken 20.12'de kadınlar yarı finaller oynanacak.

09.24'te erkekler bronz madalya maçı, 22:00'de erkekler altın madalya maçı 22:36'da kadınlar bronz madalya maçı oynanırken 23:12'de kadınlar altın madalya maçı gerçekleşecek.

OLİMPİYATLARDA SÖRF VAR MI?

Bu yıl gerçekleşen olimpiyatlarda 29 branşa ek olarak breakdans, sportif tırmanış ve dalga sörfü de yer aldı.