Password Türkiye yarışmasını Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu sunacak

25 Haziran 2024 20:49 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 20:14

Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu, "Password Türkiye" yarışmasının sunuculuğunu üstlenecek.

Shine Medya'nın yapımcılığını üstlendiği yarışma, temmuz ortasından itibaren Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

PASSWORD TÜRKİYE YARIŞMASI NASIL OLACAK?

"Password Türkiye"de iki takım kelimelerle yarışacak.

Her takımdan bir kişiye gösterilecek olan şifreyi, takım arkadaşlarına tek kelimelik ipuçları vererek bulmaları istenecek.

Şifreyi bulan takım puan kazanacak, bulamayan takım ise sırasını diğer takıma devredecek.

İki oyun kazanan takım turu geçecek.

PASSWORD TÜRKİYE YARIŞMASI NE ZAMAN?

Yarışma, birbirinden ünlü konukları ağırlayacak ve izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Şebnem Bozoklu, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde de rol alırken, Enis Arıkan ise sunuculuk kariyerine yeni bir adım atmış olacak.

Yarışmanın henüz ne zaman başlayacağı duyurulmadı.