Pastırma sıcakları nedir, ne zaman başlar?

03 Ekim 2024 09:47 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:49

Pastırma sıcakları, Türkiye’de genellikle onuncu ayın ortalarına doğru görülüyor. Ekim ayının gelmesiyle beraber birkaç gün süren pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Pastırma sıcaklarının başlamasıyla gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler ise serin geçer. Bu dönemde yağış olmamakla birlikte geceleri don olayı görülebilir.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları Türkiye’de genellikle ekim ayının ortalarından sonlarına doğru olan dönemde görülüyor. Bu dönemin kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, sonbahar mevsiminin sonlarına doğru, Türkiye’de genellikle Ekim ayının ortalarında görülen kısa süreli sıcak hava dalgasıdır. Pastırma sıcaklarında geçici sıcaklık artışı, yağışların azalması, gökyüzünün açık olması ve rüzgarsız sakin hava durumu görülür.

PASTIRMA SICAKLARINDA HAVA NASIL OLUR?

Pastırma sıcaklarında hava genellikle mevsim normallerine göre daha ılık ve güneşli olur. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler ise serin geçer. Bu dönemde yağış olmamakla birlikte geceleri don olayı görülebilir.

PASTIRMA SICAKLIKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Sonbaharın soğuk havasını hafifleten Pastırma sıcaklıkları, genelde birkaç gün veya bir hafta sürer.

PASTIRMA SICAKLARI ADINI NEREDEN ALIR?

Pastırma sıcakları, adını Türk mutfağındaki pastırma yapımıyla ilişkilendirilmiş bir gelenekten alır çünkü bu günlerde et ürünlerinin kurutulması için uygun hava koşulu sağlanır.