Pastırma yazı kapıda: Sıcaklıklar mevsim normallerinin dışında seyredecek

04 Kasım 2024 07:48 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 07:50

Pastırma sıcaklıklarının başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kasım ayının gelmesiyle pastırma sıcaklarına dair araştırmalar hız kazandı.

Pastırma yazı, kış ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar olarak biliniyor. Bu sıcaklarının başlamasıyla gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler ise serin geçer.

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pastırma sıcakları Türkiye’de genellikle kasım ayının ikinci haftasında görülüyor. Bu dönemin kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.

PASTIRMA SICAKLARINDA HAVA NASIL OLUR?

Pastırma sıcaklarında hava genellikle mevsim normallerine göre daha ılık ve güneşli olur. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler ise serin geçer. Bu dönemde yağış olmamakla birlikte geceleri don olayı görülebilir.

PASTIRMA SICAKLIKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Sonbaharın soğuk havasını hafifleten Pastırma sıcaklıkları, genelde birkaç gün veya bir hafta sürer.