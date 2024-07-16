Paylaşma ve bereketin simgesi Aşure Günü 2024 bugün başlıyor! Muharrem ayının 10.gününe özel aşure tarifi

16 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:52

Diyanet Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2024 yılının Aşure Gecesi; 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan geceye, Aşure Günü ise 16 Temmuz Salı gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Savaşmanın haram kabul edildiği aylardan biri olan Muharrem ayının bereket getirdiğine inanılan Aşure günü 16 Temmuz Salı günü (bugün) başlayacak.

AŞURE GÜNÜ 2024

Hicri yılın ilk ayı olan ve Müslümanların yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü olarak kutlanır. 2024 yılında Aşure Günü 16 Temmuz Salı (bugün) başlayacak.

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Nuh Peygamberin gemisinin tufandan kurtulması, Hazret-i Yusuf’un kuyudan çıkarılması ve Hazret-i Musa’nın Kızıldeniz’den geçmesi Aşure Günü’nde olduğundan bu gün İslam kültüründe önemli kabul edilir.

Aşure Günü önemli anlamlar taşır. Bu anlamlar şu şekildedir;

Paylaşma ve Birlik: Aşure Günü’nde paylaşmak diğer günlere göre daha sevaptır. Hazret-i Muhammed Efendimiz bu mühim günde paylaşmanın önemini; “Aşure Günü’nde zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur.” sözleriyle açıklamıştır.

Tarihi ve Dini Önem: İslam dininde Aşure Günü, Nuh Peygamberin tufandan kurtulduğu gün olarak yer almakta.

Aynı zamanda Hazret-i Muhammed Efendimiz de bu günleri oruç tutarak geçirdiğinden Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü önemli kabul edilir.

Bereket ve İyilik: Muharrem ayının onuncu gününde aşure pişen evlerde bereketin arttığına ve bu günde edilen duaların kabul edildiğine inanılır.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre yılın birinci ayı olan ve Müslümanların yılbaşı sayılan Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü başladı.

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK SÜNNET Mİ?

Peygamber Efendimiz Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu günü ( Aşure gecesi ve günü) oruç tuttuğundan dolayı bu günlerde oruç tutmak sünnet ve aynı zamanda çok sevaptır.

AŞURE PİŞİRMEK İBADET MİDİR?

Aşure pişirmek ibadet kabul edilmez ancak aşure pişen evlere bolluk ve bereket geldiğine inanılır.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTECEK?

16 Temmuz’da başlayan Aşure Günü 5 Ağustos 2024 tarihinde bitecek.

AŞURE NASIL YAPILIR?

Muharrem ayının onuncu gününde başlayan aşure geleneğinin bereket getirdiğine inanılır.

Aşure için gerekli malzemeler;

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

2 su bardağı beyaz buğday

Yarım çay bardağı pirinç

1.5 su bardağı kuru kayısı

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı üzüm

1 su bardağı incir

4 su bardağı toz şeker

10 su bardağı su

Yarım su bardağı ceviz

Yarım su bardağı fındık

Yarım su bardağı badem

Aşure yapılışı;

Bir gün önceden ıslatılan nohut, fasulye ve buğday tek tek pişirildikten sonra aynı tencereye konularak kıvam alıncaya kadar kaynatılır. Yaklaşık 50 dakika kadar kaynayan tencereye fındık, badem, üzüm, incir, kayısı şeker ve tuz eklenerek 15 dakika daha kaynatılır. Aşurenin kararmaması için cevizler en son atılarak pişirilir ve kaselere paylaştırılır.