Pazar günleri kuaförler ve güzellik salonları açık olacak

27 Ağustos 2024 16:44 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:49

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için yeni karar

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri için yeni karar

Berber, kadın kuaförü ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapatılmasına ilişkin karar Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2024 tarihinde uygulamaya konulmuştu.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada bu durumun değiştiği açıklandı.

KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

Kadın kuaförleri ve güzellik salonları haftanın bir gün kapalı olmasına ilişkin karardan muaf tutuldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının kapalı olması düğün, nişan gibi organizasyonlarda tüketicilerin hizmet almasında zorluklar oluşturuyor.

Ayrıca Türkiye'nin hemen her bölgesinde turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşanması ve işletmelerin kapanmasının turizm potansiyeline etkilerini sınırlandırabileceğinin değerlendirildiği de kaydedildi.