Pazar günü nöbetçi noterlerin yerleri öncesinden belirleniyor ve paylaşılıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Ekim 2024 13:21 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 13:33

Pazar günü noterlerde işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler pazar günü nöbetçi noter var mı, yok mu araştırmaya başladı. Hafta içi her gün mesai saatlerinde hizmet veren noterler hafta sonu kapalı oluyor.

Yarın noterde işlem yapacak olan vatandaşların gündeminde pazar günü noter​ açık mı yer aldı. Hafta içi işlerini gerçekleştiremeyenler pazar günü gitmek istiyor. Nöbetçi noter uygulaması ise vatandaşa kolaylık sağladı. PAZAR GÜNÜ NÖBETÇİ NOTER VAR MI? Hafta sonu notere gidecek olan vatandaşlar Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sayfasında bulunan kısımdan nöbetçi noter yerlerini öğrenebilir. NOTERLER HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU? Devlet kurumu olmasından dolayı noterler hafta sonu çalışmıyor. Hafta içi mesai saatleri içerisinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri noterler 09.00 ile arasında açık oluyor. 12.30 ile 13.30 aralığında ise öğle arası olmasından dolayı hizmet vermiyor. İlgili Haberler Nöbetçi noterler cumartesi günü 09.00 ile 16.00 aralığında çalışıyor Son dakika | Ev ve araba alıp satacaklar dikkat! Ek ücret istenecek