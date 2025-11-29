Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
13°
 Sumru Tarhan

Pazar günü yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 30 Kasım Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre pazar günü yağmur yağacak mı belli oldu. Son günlerde serin hava etkili olurken yağışlar da etkili oluyor.

Pazar günü yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 30 Kasım Pazar hava durumu
29.11.2025
29.11.2025
saat ikonu 19:31

Bu hafta sonu dışarıda plan yapacak olanlar dikkat! Havaların soğumasıyla beraber yağışlar da başladı.

PAZAR GÜNÜ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumuna göre yarın başta olmak üzere tüm illerde olacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan , akşam saatlerine kadar devam edecek.

Pazar günü yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 30 Kasım Pazar hava durumu

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MGM verilerine göre pazar günü ülke genelinde yağış etkili olacak. Türkiye'nin her bir bölgesi yarın yağışlı olarak geçecek. İstanbul 15 derece olurken tüm gün boyunca yağmur etkili olacak.

Pazar günü yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl olacak? 30 Kasım Pazar hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI 29 KASIM?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun Güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tekirdağ, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği bekleniyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile AfyonKarahisar, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

