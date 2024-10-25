Pazartesi bankaların saat kaça kadar çalışacağı netleşti

25 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:25

28 Ekim yarım gün olurken 29 Ekim tam gün tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı kapsamında devlet daireleri ve kamu kurumları resmi tatil yapacak. Bankada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar ise pazartesi günü saat kaça kadar açık olduğunu araştırmaya başladı.

28 Ekim'de borsanın saat kaça kadar çalışacağı belli oldu

28 Ekim'de borsanın saat kaça kadar çalışacağı belli oldu

28 Ekim PTT açık mı? Kargo ve şubelerin çalışma saatleri belli oldu

28 Ekim PTT açık mı? Kargo ve şubelerin çalışma saatleri belli oldu

29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​ dolayısıyla kamu kurumları resmi tatil​ kapsamına giriyor. Okullar​ ve üniversitelerde de eğitime ara verilirken bankaların pazartesi günü tatil olup olmadığı gündeme geldi.

PAZARTESİ BANKALAR​ TATİL Mİ 2024?

28 Ekim Pazartesi günü yarım gün çalışmanın ardından gün resmi tatil olarak sayılıyor. Bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, noterler ve kargolar pazartesi günü 13.00'e kadar açık olacak.

Bankada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler pazartesi 13.00'e kadar işlemlerini tamamlayabilirken 29 Ekim günü hizmet alamayacak.

Vatandaşlar banka işlemlerini 30 Ekim itibarıyla yapabilecek.

29 EKİM SALI BANKALAR KAPALI MI?

29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak.

29 EKİM KUTLAMALARI İPTAL Mİ?

23 Ekim günü Ankara TUSAŞ tesisinde gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrasında belediyeler kutlamaları iptal ettiğini duyurdu. İlk iptal kararı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelirken İzmir Büyükşehir Belediyesi de etkinlikleri iptal ettiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi.

Açıklama gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.

29 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLACAK?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle salı günü üniversiteler ve okullarda eğitime ara verilecek. 28 Ekim günü ise okullarda yarım gün eğitim verilecek.

Böylece öğrenciler 1,5 günlük tatil yapmış olacak.